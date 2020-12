Con l'Inter c'è un solo precedente in campionato, risale a 95 anni fa

La Spezia - Quell'anno Spezia e Internazionale furono inseriti nello stesso girone della Prima Divisione Nazionale, il girone A. Nei tre precedenti invece si erano sempre alternate senza mai incrociarsi, come invece era successo con i cugini del Milan. Così il 12 ottobre del 1924 si giocò l'unico Inter-Spezia di campionato fino ad oggi. Dopo 9 minuti il primo gol avrebbe portato la firma del terzo Cevenini, il mediano dei cinque fratelli che dopo l'avventura da calciatori sarebbero venuti a vivere proprio da queste parti, a Deiva Marina. Finì 5-2 per i milanesi, con reti di Cevenini III, Conti, Bussich, Aliatis e Defendi e quelle spezzine di Gallotti e Gino Rossetti.

Tra i due club anche due sfide in Coppa Italia. La prima, del 1937, rappresenta una delle sconfitte più ampie della storia aquilotta. Si giocavano i quarti di finale e finì 7-1 con reti di nomi entrati nella storia del calcio italiano come Giovanni Ferrari, Pietro Ferraris e ovviamente Giuseppe Meazza a cui è dedicato lo stadio di San Siro. Ultimo incrocio nel 1989 con gli uomini di Trapattoni che dovettero sudare parecchio per avere la meglio sui bianchi. Sul neutro di Monza, gol decisivo a pochi minuti dalla fine di Jurgen Klinsmann. Fu il primo del tedesco segnato in Italia dopo il suo acquisto avvenuto poche settimane prima.