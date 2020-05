Con il campionato, anche la scelta del prossimo ritiro in stand by

La Spezia - Poteva essere l'anno del ritorno dello Spezia sulle Alpi per la preparazione estiva. E magari lo sarà. Ma intanto nulla si muove in merito alla scelta del ritiro precampionato che si svolge tradizionalmente a luglio, perché quello potrebbe essere periodo di calcio vero se la pandemia mollerà la presa sull'Italia. E così tra le altre decisioni che iniziano a maturare in questo periodo, anche quella della località che ospiterà i primi allenamenti dell'annata 2020/21 è in stand by. Lo Spezia rimane legato alla Media Sport Event, agenzia che ha organizzato il ritiro di Sarnano l'anno scorso. Con soddisfazione del club.