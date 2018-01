Como Calcio, due arresti per il crac dell´ex club di Gallo e Andrissi

La Spezia - Sono in custodia cautelare ai domiciliari da questa mattina i vertici del Como Calcio, club fallito nel 2016 e miracolosamente portato ai play-off nella scorsa stagione da Fabio Gallo e Gianluca Andrissi, attuali allenatore e diesse dello Spezia. La Guardia di Finanza di Como ha questa mattina notificato la misura a Pietro Porro, già ad del sodalizio lariano, e l'ex vicepresidente Flavio Foti, entrambi in carica tra 2012 e 2016. I due indagati sono accusati di bancarotta per distrazione e dissipazione e bancarotta preferenziale. Secondo gli inquirenti le condotte dei dirigenti avrebbero cagionato negli anni un danno per gli altri creditori della Calcio Como srl, tra i quali l’Erario per 414mila euro, l'Inps per 136mila euro, e dipendenti per 199mila euro.

Secono le Fiamme Gialle la posizione del Como sarebbe stata aggravata dalla "protrazione dell’attività della srl dopo aver azzerato il patrimonio sociale, omettendo di adottare i provvedimenti di ripianamento delle perdite, ricapitalizzazione della società o liquidazione della stessa, nonostante la sussistenza di uno stato di insolvenza conclamato e di una situazione debitoria complessivamente non inferiore a € 6.507.538,98".