Come lo Spezia Calcio anche la Cestistica Spezzina alla caccia della prima vittoria interna

La Spezia - Una Crédit Agricole ancora in cerca della propria identità torna domani al PalaMariotti per ospitare alle ore 18 la sfida con Civitanova Marche, valida per l'ottavo turno del girone sud di serie A2 della Lega Basket Femminile. Il Fe.Ba. è a pari punti con le spezzine, sei, frutto di tre vittorie ottenute fin qui, le cui ultime due consecutive. La Cestistica, invece, è incappata in due sconfitte di fila per la prima volta in stagione e avrà sicuramente voglia di riscattarsi.



“Giocheremo contro una squadra per noi storicamente ostica - afferma il coach delle bianconere, Marco Corsolini - con cui, soprattutto di recente, non abbiamo mai avuto vita facile. Rispetto all'anno scorso è cambiata, la loro filosofia è quella di far crescere giovani giocatrici per qualche stagione, ma ad ogni ciclo permane a grandi linee lo stesso modo di giocare. Domani dovremo essere bravi a coprire il contropiede e a non farle correre, sono una squadra fresca a cui piace tenere alto il ritmo della partita.

Noi ci siamo allenati bene e saremo pronti per affrontare al meglio la gara con Civitanova. Stiamo ancora cercando la nostra identità, si è visto dall'inizio di campionato non propriamente come lo desideravamo, ma siamo vogliosi di ripartire e di ritrovare l'alto livello a cui siamo abituati a competere”.



La direzione di gara è stata affidata ai signori Marco Attard di Firenze e Matteo Luchi di Prato. La partita, che si svolgerà a porte chiuse, sarà trasmessa in diretta streaming sul canale YouTube della Cestistica Spezzina con collegamento a partire dalle ore 17:55 circa.