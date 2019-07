Come è triste Palermo, il Venezia riammesso in serie B

La Spezia - "Visto il parere della Covisoc, il Consiglio ha respinto il ricorso inoltrato dalla società Palermo Calcio ed ha votato all’unanimità la riammissione della società Venezia in Serie B, la riammissione di Virtus Vecomp, Fano e Paganese in Serie C e il ripescaggio di Modena e Reggio Audace semprein Serie C". E così sarà. Il Palermo esce dal navigatore satellitare dei tifosi della serie B e ritorna in grande stile il Venezia. Oggi l'ultimo atto di un finale che era sembrato già scritto a inizio mese: siciliani esclusi dal campionato e arancioneroverdi riammessi a poche settimane da quel playout beffa. Sarà inoltre una grande serie C con le riammissioni di Modena e Reggio Audace, nata dalle ceneri della vecchia Reggiana.