Colpi Livorno e Perugia in attacco, Ceravolo è della Cremonese

La Spezia - Grande addizione in difesa dell'Ascoli che si assicura Andrew Gravillon in prestito dal Sassuolo. Nell'ultimo giorno di mercato si rinforzano in tante in serie B. Uno dei colpi più significativi è sicuramente il passaggio di Fabio Ceravolo dal Parma alla Cremonese, probabilmente la regina del mercato, che arriva qualche ora prima del passaggio di Diego Falcinelli al Perugia. Il Chievo, mollato Pippo De Col, si consola con Lorenzo Dickmann della Spal per puntellare il ruolo di terzino destro e cede al Benevento Perparim Hetemaj. Scatenato il Livorno che riporta sul Mar Ligure l'ex giovanili aquilotte Marras e poi fa suo il forte regista Federico Viviani dalla Spal e l'attaccante Enrico Brignola dal Sassuolo. Torna in Italia Francesco Forte dopo l'esperienza in Belgio, per lui c'è la Juve Stabia. Il Cittadella corre ai ripari in difesa ingaggiando Romano Perticone. La Salernitana corrobora le proprie ambizioni con Thomas Heurtaux , il Cosenza ottiene Machach dal Napoli. Il Pisa prende Michael Fabbro per l'attacco.