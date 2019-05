Colotto, Moggia, Santi e Tarabusi, alfieri del Funakoshi club

La Spezia - Al Palasport di Quiliano Savona, si sono tenute due giornate intense di Karate sotto l’egida della Federazione Sportiva Nazionale Fijlkam l’unica riconosciuta dal Coni, oltre duecentocinquanta atleti si sono alternati in una due giorni dagli alti contenuti tecnici. Sabato mattina, erano di scena gli esordienti (12-13 anni) per la fase regionale del Trofeo Coni Kinder + Sport che selezionava una squadra regionale formata da tre maschi e due femmine per la prevista partecipazione alla finale nazionale calabrese che si disputerà in Settembre. Per il FunakoshiClub. òp storico sodalizio migliarinese, accompagnati dai tecnici Maestro Sauro Baldiotti (D.T.Regionale), dagli istruttori Iwa Baldiotti e Laura Neri (in veste di Presidente di Giuria) hanno partecipato alla trasferta savonese: Davide Madeddu (cat. -40 kg), e nella categoria al limite dei 53 kg, Asia Giovanardi, Ambra Piccardi Giulia Tarabusi.



Al termine della competizione giovanile si confermava vincitrice nella categoria 53 kg Giulia Tarabusi che s’è così guadagnata la partecipazione insieme alla squadra ligure composta da Daello Andrea (40 kg), Pica Gian Lorenzo (50 kg), Testa Daniele (60 kg), Genta Micol (42 kg). Nella stessa mattinata nei cadetti femminili 63 kg si qualificava per i Campionati Italiani Cadetti previsti ad Ostia i primi di Giugno, Noemi Santi che nell’occasione apprendeva di essere stata convocata con la selezione regionale a Cesenatico per il raduno dei Centri Tecnici Regionali. Il pomeriggio ha dato lo spazio al 7° Campionato Nazionale Master che prevedeva il sabato dedicato ai Kata (forma) e la Domenica al Kumite (combattimento). Nel Kata il Funakoshi schierava l’ex Campione nazionale Master 2017 Daniele Moggia, che capitato in una poule impegnativa, dopo avere superato un turno si trovava di fronte l’atleta catanese Roberto Clemenza (campione nazionale 2018 e campione d’Europa master) e si doveva accontentare della strada dei recuperi che gli ha fatto conquistare comunque un podio.



La domenica ha visto protagonista nella categoria 94 kg con girone all’italiana Giulio Colotto che ha perso di stretta misura con un ex atleta delle Fiamme Oro il veronese Michele Grando, per poi avere la meglio sul milanese Stefano Lodetti. Buone, comunque le prove di tutti sia degli esordienti che dei due atleti master ai quali un pizzico di fortuna gli avrebbe concesso una parte più alta del podio. Da sinistra sul podio Giulio Colotto, Davide Madeddu, Giulia Tarabusi, Elisa Vauchelle, Asia Gianardi, Ambra Piccardi, Iwa Baldiotti, Noemi Santi, Daniele Moggia.