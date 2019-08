Colori e passione del 94esimo Palio del Golfo

La Spezia - Il 94esima Palio del Golfo è quasi archiviato. Manca solamente la serata delle premiazioni degli equipaggi vincitori e della borgata che ha realizzato la sfilata migliore. Un ultimo atto andrà in scena questa sera alle 21 in Piazza Europa. Poi sarà il momento di guardare al 2020, all'edizione numero 95.

Ieri alla Morin le ragazze di Le Grazie, i giovani del Muggiano e i senior del Cadimare hanno sbaragliato la concorrenza portando a casa i rispettivi gonfaloni e dando ottimi motivi di festeggiamento ai loro borgatari.

I cadamoti, in particolare, sono esplosi di gioia. Prima hanno portato la barca dalla Spezia a Cadimare a mano e poi hanno proseguito i festeggiamenti con l'armo e il drappo del Palio all'interno della chiesa di Nostra Signora del pianto, mentre il parroco suonava le campane a festa. Nonostante le 25 vittorie precedenti non era mai accaduto che l'imbarcazione entrasse all'interno della chiesa: quello di ieri è un precedente che a Cadimare non vedono l'ora di ripetere.



Una domenica indimenticabile per molti, che ha regalato emozioni da rivivere attraverso le fotogallery di CDS, con gli scatti del nostro fotografo Stefano Stradini, cliccando qui e qui.