Colombo e “quel gruppo di matti” che si salvò contro il Verona

La Spezia - “Il ricordo più bello è lo spareggio 2006/2007 in cui ci siamo salvati contro il Verona. Ero arrivato a gennaio in uno spogliatoio pieno di grandi uomini, pieno di matti. Tra cui me. Quell’esultanza nata insieme a Davide Nicola mi rimane nel cuore. E mi rimane nel cuore soprattutto Paolino Ponzo, un grande compagno di squadra”. E’ Corrado Colombo l’ex che in questa partita torna a trovare uno stadio in cui è stato protagonista. Un’iniziativa voluta dallo Spezia per riannodare i fili della storia aquilotta: per chi c’era e per chi se lo è solo fatto raccontare. “Mi piacerebbe tornare a giocare su questo campo. Abbiamo passato momenti bellissimo, è davvero una grande emozione”, dice l’ex attaccante abbracciando le figlie.