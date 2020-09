Colombini al Novara e Bordin alla Casertana in prestito

La Spezia - “Arrivo qui con grande entusiasmo – commenta Bordin – Caserta è una piazza importante che seguivo con interesse negli scorsi anni. Per questo per me non è stato neppure necessario approfondire ed ho risposto subito presente alla chiamata della Casertana. Sono un centrocampista di qualità che ama giocare palla a terra e in questi anni ho imparato anche fare lavoro di quantità. La mia esperienza in C è stata positiva ed ho voglia di dare il meglio di me e continuare la mia crescita. Conosco mister Guidi per averlo avuto in Nazionale; è un allenatore che ama giocare al calcio ed una persona incredibile dentro e fuori dal campo. Ci sono tutti i presupposti per fare”. Così Alessandro Bordin al sito ufficiale della Casertana si presenta dopo che lo Spezia lo lascia partire in prestito per il secondo anno consecutivo. Stesso percorso per Lorenzo Colombini, terzino sinistro 19enne prelevato in scadenza di contratto dalle giovanili dell'Inter e transitato brevemente da Follo questa estate.