Colleghi e tifosi, Cagliari-Spezia nel reparto Covid del San Bartolomeo

in prima linea

in prima linea

La Spezia - Si sono presentati con le tute di contenimento "brandizzate" due colleghi infermieri in servizio presso l'ospedale San Bartolomeo di Sarzana. Una con lo stemma dello Spezia Calcio e l'altro con quello del Cagliari, che tra poche ore si sfideranno per la nona giornata di serie A. Così i due sanitari, impegnati presso il reparto Covid del nosocomio della Val di Magra, hanno testimoniato la propria fede calcistica. A ieri nelle mani dei professionisti impegnati a Sarzana ci sono 122 pazienti di cui 8 in terapia intensiva.