Colla si chiama fuori definitivamente, lo Spezia guarda avanti

La Spezia - "Non è possibile confrontarsi esclusivamente via mail durante una trattativa di questo tipo. Peccato, le intenzioni di acquisire il pacchetto azionario erano assolutamente serie". Se con la stampa spezzina fatica a confrontarsi, Giampiero Colla (nella foto durante i festeggiamenti per la promozione dell'Albissola in C) parla ai colleghi del ponente ligure e nella fattispecie a svsport.it cui rileva qualcosa che, da queste parti, si era già capito da tempo. Fine della trattativa, se così possiamo chiamarla, visto che è lo stesso Colla, in quelle poche parole, a spiegare la poca profondità di questo contatto, avvenuto attraverso scambi di posta elettronica. A questo punto, visto che oltretutto si è oltrepassata la metà di giugno, è bene concentrare ogni pensiero alla stagione che sta per iniziare, l'ottava consecutiva fra i cadetti.