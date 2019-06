Colla sceglie la sobrietà: "Da ora in poi nessuna comunicazione"

La Spezia - "La CMV Alluminium Limited, in persona del dott. Gianpiero Colla, visto il susseguirsi degli articoli di stampa degli ultimi giorni in merito allo Spezia Calcio, ometterà - al pari dei propri consulenti - qualsivoglia ulteriore comunicazione". Ritirata strategica o cambio di registro? I potenziali acquirenti di una partecipazione nello Spezia Calcio scelgono la sobrietà in merito alla scalata al club aquilotto. Ieri era stata la Stichting Social Sport, il trust che detiene il 100% delle azioni di Via Melara, a uscire con una nota molto dura per arginare le fughe in avanti di questi giorni. In serata la risposta dei potenziali compratori. Palla al centro.