Code al botteghino, venerdì allo stadio tutti vestiti di bianco

Da Cittadella attesi almeno duecento tifosi.

La Spezia - La prevendita per Spezia-Cittadella è cominciata a metà pomeriggio. Prima code nelle ore successive allo Spezia Store di Via del Torretto e soprattutto ai botteghini del "Picco". Fino a mercoledì alle 20 la vendita è dedicata alla prelazione degli abbonati, circa 3.700, che possono aggiudicarsi i tagliandi a prezzi molto convenienti. Aperta la prevendita anche per il settore ospiti, dal Veneto sono attese almeno duecento persone. Intanto il club aquilotto ha lanciato un appello ai tifosi per vestirsi di bianco in modo da offrire un colpo d'occhio adeguato in occasione della partita di venerdì sera. "Uno stadio da colorare di bianco per spingere le Aquile di Pasquale Marino verso le semifinali playoff".