Coach Padovan saluta la Tarros

La Spezia - Dopo 4 anni coach Andrea Padovan lascia lo Spezia Basket Club Tarros. Si interrompe, purtroppo senza aver potuto portare a termine la stagione che ha segnato il ritorno in C Gold, l'avventura del tecnico triestino sulla panchina bianconera. Una avventura iniziata nell'estate del 2016 in C Silver e terminata in C Gold, a febbraio 2020, bruscamente interrotta dal Coronavirus, quando la squadra da lui plasmata stava dimostrando, nel gioco e nei risultati, di essersi adattata alla categoria. In mezzo una lotta continua contro il Cus Genova: due sconfitte ai playoff e poi finalmente la tanto cercata promozione a maggio dello scorso anno.



“Sono stati 4 anni di emozioni – afferma il Direttore Sportivo della Tarros Maurizio Caluri - coronati nella promozione della scorsa stagione, che ha permesso alla squadra di tornare quest'anno in C Gold. Sono stati anni intensi, durante i quali non sono mancati i momenti di difficoltà e di rabbia, come sempre accade in ogni squadra, ma in cui tante sono state le soddisfazioni, culminate nella promozione. Tutto è stato sempre condiviso da Andrea Padovan con la società e con i ragazzi, è stato capace di fare crescere tanti giovani, di stimolare i veterani, di costruire in gruppo meraviglioso. A nome di tutta la Società voglio ringraziarlo per tutto questo, per quello che ha fatto sul parquet, ma anche al di fuori del rettangolo di gioco. Ovviamente ad Andrea facciamo i migliori auguri per il futuro, in campo e non solo”.