Coach Cecchi: "Pronti a tornare sul parquet seguendo i protocolli"

La Spezia - Coach Andrea Cecchi ormai conta le ore, forse i minuti, se non i secondi. Oramai, dovremmo esserci, ma il rischio che tutto venga un’altra volta rimandato è sempre lì. A pendere, con le sembianze di quel maledetto virus, sull’avvio del campionato nazionale di Serie B che sarebbe previsto per il prossimo weekend. "Ce la meriteremmo tutta – afferma l’allenatore della Trading Logistic Spezia, l’uomo del triplete d’un paio d’anni fa tra gran promozione, Coppa Liguria e Coppa delle Alpi – questa sospiratissima partenza. Questo benedetto sfogo di mesi di lavoro che in allenamento rischiava d’essere frustrato dalla situazione. Siamo stati più che rigorosi nel rispettare tutti i protocolli di sicurezza, siamo tutto sommati riusciti a dare una certa continuità al lavoro nonostante qualche assenza dovuta a quarantena, ogni tanto. Adesso giochiamo".



La prima avversaria, da vedere se sabato o domenica prossimi, sarebbe l’Admo Lavagna al Palamariotti; in un girone di sole sei compagini, in quanto tutti i gironi sono stati divisi in due, allo scopo di limitare gli spostamenti in trasferta

"Pressoché impossibile – Cecchi commenta in merito – anche solo immaginare che tipo di squadra possa essere oggi quella lavagnese. Al di là della mezza rivoluzione predisposta appunto nei raggruppamenti, quest’inizio è insolito anzitutto perché “misterioso”, la pandemia ha reso impossibili le amichevoli non solo a noi e così la conoscenza di qualsiasi avversario è attualmente quasi azzerata...".



Pronostici di conseguenza banditi. Può succedere di tutto come il suo contrario?

"Sia chiaro – precisa mister Andrea – che il contesto non deve agevolare giustificazioni. Io per esempio sono grato al mio club per l’organico, rinnovato e ringiovanito, che mi ha messo a disposizione. Altresì riconosco l’applicazione mai venuta meno da parte dei miei giocatori. Una mano ce l’ha data quella stessa struttura che è il Palaspezia".



Nel frattempo un incoraggiamento arriva pure sul fronte degli sponsor. Dopo il rinnovato impegno da parte del “main” Trading Logistic, ramo container, ecco infatti confermarsi al fianco dei biancazzurri nella nuova stagione pallavolistica pure la O.F. Chelli di Alessandro Bragoni e soci: grossa realtà locale nel campo dei servizi “post mortem” per la popolazione. Per la terza annata di fila dunque il logo della O.F. Chelli, come “Gold & Game Shirt Sponsor”, non mancherà sulle maglie della Nuova Pallavolo San Giovanni.