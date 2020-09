Claudio Terzi pronto a giocare ancora in serie A dopo cinque anni

La Spezia - Per lui potrebbe essere la presenza numero 179 in campionato con lo Spezia Calcio e la numero 119 in serie A. Claudio Terzi a 36 anni è pronto a tornare a calcare un campo della massima serie lasciata nel 2015 quando militava nel Palermo. L'estate successiva arrivò Igor Budan, che bene conosceva l'ambiente rosanero, da direttore sportivo aquilotto e lo consegnò a Nenad Bjelica per farne il perno della difesa. Alla fine Terzi sarebbe rimasto per sei stagioni compresa questa diventando punto di riferimento anche con Di Carlo, Gallo, Marino e ovviamente Italiano.

Domani sera a Udine potrebbe partire da titolare al fianco di Martin Erlic dopo aver scontato la squalifica rimediata nei play off della serie B. Terzi, uno dei senatori di cui è certa la riconferma, punta a toccare quota duecento maglie bianche in carriera. Al momento è a 191, non lontano dall'obiettivo. Questa potrebbe inoltre essere la sua ultima stagione da calciatore. In ogni caso l'idea di tenerlo all'interno del club anche dopo il calcio giocato è già ben presente.