Claudio Terzi nella Top20, il capitano nell'olimpo dei grandi

La Spezia - Il 4 agosto 2015 viene ceduto a titolo definitivo allo Spezia in Serie B. La voce di Wikipedia a lui dedicata riporta in una sola breve riga una delle storie calcistiche personali più felici e durature dell'era Volpi. Quella che dà il via al legame fra lo Spezia Calcio e il suo capitano per eccellenza, Claudio Terzi, arrivato in maglia bianca dopo i due anni al Palermo con Nenad Bjelica sulla panchina aquilotta. E poi con Mimmo Di Carlo, Fabio Gallo, Pasquale Marino e l'ultimo e attuale tecnico Vincenzo Italiano, fra campionati importanti, partecipazioni ai playoff, imprese di Coppa e qualche cocente delusione, spesso sul più bello. Al quinto anno consecutivo con la fascia al braccio, sono stati diciotto i gettoni in stagione, ultimo dei quali, da titolare, contro la Salernitana in cui ha sciorinato una prestazione all'altezza di sè stesso. Con in tasca il rinnovo di contratto per un'altra stagione, frutto di un accordo definito già in autunno, nella gara contro i campani di Ventura, Terzi ha tagliato il traguardo delle 176 presenze in maglia bianca, entrando così a far parte della Top20 della storia del club, agganciando Giulio Cappelli. Considerando inoltre solo il campionato, il capitano aquilotto ha raggiunto al ventesimo posto un altro storico capitano aquilotto, ovvero Roberto Bordin, che nella sua carriera in Liguria si è fermato a quota 158.



Le graduatorie.

1 Osvaldo Motto (409 in campionato), Motto (447 totali)

2 Bonanni (379) Bonanni (414)

3 Zennaro (376) Zennaro (387)

4 Farina (256) Giulietti (286)

5 Giulietti (255) Farina (272)

6 Costa G. (239) Seghezza (264)

7 Seghezza (236) Costa G. (245)

8 Fiumi (205) Coti (223)

9 Bumbaca (196) Fazio (220)

10 Fazio (192) Bumbaca (206)

11 Santillo II (191) Fiumi (205)

12 Coti (187) Santillo II (202)

13 Caiti (181) Caiti (195)

14 Persia I (181) Persia I (187)

15 Incerti (180) Bordin (186)

16 Borrini (169) Incerti (184)

17 Ghidoni (167) Rubini (182)

18 Cappelli (162) Ghidoni (180)

19 Rubini (159) Borrini (179)

20 Terzi (158) Terzi (176)

21 Bordin (158) Cappelli (176)

(fonte stat acspezia.com)