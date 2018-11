Claudio Terzi dovrebbe farcela, lo Spezia anticipa la partenza

La Spezia - Claudio Terzi ha svolto l'intera seduta con i compagni ieri nell'ultimo allenamento a porte aperte di Pasquale Marino in quel di Follo. Oggi la truppa aquilotta parte per le Marche con un giorno d'anticipo dopo una sessione mattutina a porte chiuse, domani si allenerà in ritiro in vista della sfida di sabato alle ore 18. Oggi saranno diramati in convocati, si va verso il forfait di Crimi e Galabinov mentre Maggiore dovrebbe farcela. Attesa per capire se anche Mastinu farà parte della spedizione.