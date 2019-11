La Spezia - Nuovo traguardo in carriera per Claudio Terzi. Il difensore, dovesse scendere in campo in Pisa-Spezia, toccherebbe le 300 presenze in serie B nella stagione regolare, quindi escluse le partita di play-off. Un dato che ne fa uno dei veterani di tutto il campionato e, in generale, del calcio italiano contando anche le sue 118 maglie in serie A. La prossima sarà anche la presenza numero 170 con la maglia bianca contando anche le 11 presenze in Coppa Italia.