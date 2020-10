Claudio Terzi 1906. Quanti i giorni che festeggia da aquilotto

La Spezia - Presenza numero 180 in campionato tra serie B, play off e serie A per Claudio Terzi ieri con la maglia dello Spezia. Il capitano aquilotto si avvicina sempre di più a quella quota 200 che ha messo nel mirino dalla scorsa stagione. In totale, contando anche la Coppa Italia, è sceso in campo con la maglia bianca 193 volte. Ma per gli amanti dei numeri c'è una chicca: festeggia in settimana 1906 giorni da tesserato per lo Spezia, come la data di fondazione del club di cui è già uno dei monumenti storici. Si conferma il calciatore simbolo dell'era Volpi.