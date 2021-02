Claudio Arzà e BB Competiton impegnati su due fronti

La Spezia - Sarà una stagione sportiva di ampio respiro, quella imbastita da Claudio Arzà. Il pilota spezzino, portacolori della scuderia BB Competition, ha svelato le linee di un 2021 all’insegna della Citroën C3 R5 - messa a disposizione dal team PRT di Daniele Pellegrineschi - e da due contesti di spessore quali il Campionato Italiano WRC e la Coppa Rally di Zona. Un doppio impegno in grado di offrire diverse opportunità al driver ligure, con il “Tricolore” WRC che proietterà il driver ligure nel confronto dedicato alle vetture equipaggiate da pneumatici Michelin, la Logistica Uno Rally Cup e la Coppa Rally di Zona nell’agonismo dell’ “R Italian Trophy” e della Michelin Zone Cup.



Una programmazione che prenderà il “via” sulle strade del Rally Il Ciocco, a metà marzo, contesto che vedrà Claudio Arzà interpretare il confronto valido per la Coppa Rally di Zona. In seguito, il pilota di punta di BB Competition sarà parte integrante del Rallye Elba (18 aprile), appuntamento inaugurale di un Campionato Italiano WRC che affronterà anche negli appuntamenti del Rally del Salento (23 maggio) e del Rally Alba (13 giugno) con l’obiettivo di poter ampliare l’impegno stagionale partecipando anche al Rally della Marca, al Rally San Martino di Castrozza ed al Trofeo Aci Como, senza escludere la possibilità di essere presente anche alla finale della Coppa Rally di Zona sulle strade del Rally Città di Modena, ad ottobre.



Ad affiancare Claudio Arzà saranno Massimo Moriconi e David Castiglioni, copiloti che si alterneranno sul sedile destro della Citroën C3 R5, vettura al centro di una collaborazione tecnica tra il team PRT e G. Car Sport, struttura che ha in Giorgio Molinaro il proprio riferimento. Un vero e proprio valore aggiunto, la presenza dei tecnici di G. Car Sport, professionisti che metteranno a disposizione la propria pluriennale esperienza nel settore, in una comunione d’intenti all’insegna di grandi ambizioni che vedrà il supporto di Michelin. “Tengo a ringraziare il team PRT di Daniele Pellegrineschi per l’opportunità presentata - il commento di Arzà - correre sulla loro vettura, dopo la brillante esperienza dello scorso anno, ha rappresentato per me una priorità nella messa a punto della programmazione sportiva. Ringrazio anche Michelin ed i miei partner, fondamentali nel garantirmi sostegno in un momento storico particolare ed OMP per il materiale tecnico messo a disposizione”.