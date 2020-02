Classifica da guardare ma distanze ravvicinatissime

La Spezia - Dopo un anticipo denso di gol ed emozioni che ha visto il Pisa sbancare Cremona per 4-3, la B tornava in campo oggi pomeriggio con cinque partite. Il Frosinone batte l'Entella e lo raggiunge in classifica: decide il gol di Dionisi in apertura di ripresa. Bene anche il Cittadella che passa a Trapani: ci pensa l'ex aquilotto Proia a dare il la, Diaw raddoppia, Pavan sigilla. Travolto il Livorno in casa dall'Ascoli: Trotta e Morosini, in apertura dei due tempi, realizzano le reti da tre punti per i bianconeri. In pieno recupero ancora Trotta punisce i toscani che chiudono tra i fischi. Dello Spezia che ha battuto il Pordenone si è detto. Alle 18 in campo Empoli e Crotone coi calabresi che proveranno a scavalcare in classifica i friulani al 2° posto dietro l'irraggiungibile Benevento di Pippo Inzaghi.



Classifica attuale.

Benevento 50

Pordenone 35

Crotone 34

Frosinone 34

Cittadella 33

Salernitana 32

Spezia 31

Virtus Entella 31

Chievo 30

Perugia 30

Ascoli 30

Pescara 29

Pisa 29

Juve Stabia 28

Empoli 27

Venezia 24

Cremonese 23

Cosenza 20

Trapani 19

Livorno 13