Claiton risponde a Clemenza, Padova-Cremonese 1-1

La Spezia - La B non si ferma mai e tra la fine del quarto turno e quello successivo, non passano più di 24 ore. Sì perché mentre stasera si torna in campo per la quinta giornata, ieri si è chiuso il quarto turno con il pari per 1-1 fra il Padova di Bisoli e la Cremonese di Mandorlini. All'Euganeo il vantaggio dei padroni di casa porta la firma dell'estroso Clemenza al 26', cui ha risposto l'esperto difensore grigiorosso Claiton a nove minuti dal 90'.