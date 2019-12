Ciurria spinge il Pordenone, vice-campione d'inverno. Forte firma la vittoria della sua Juve Stabia

La Spezia - Aspettando Benevento-Ascoli, in programma alle 18, e Empoli-Chievo, stasera alle 21, l'ultimo turno del girone d'andata della B manda in orbita il Pordenone, una delle matricole della cadetteria che chiude il 2019 alla grande, da vice-campione d'inverno: segna Ciurria, ex aquilotto, che decide il match con la Cremonese, la delusione di questo girone ascendente, che le consegna l'incredibile quart'ultimo posto in classifica. Sta bene e lo dimostra anche oggi il Crotone di Giovanni Stroppa: pratica facile quella col Trapani e un 3-0 senz'appelli con Messias, Mazzotta e il solito Simy. La sorpresa di giornata è l'exploit dell'Entella in casa del Cittadella: l'autorete di Frare dopo 120 spiana la strada ai chiavaresi che raddoppieranno nel secondo tempo con Chiosa prima che Settembrini la riapra e a tempo scaduto De Luca la sigilli. Chiavaresi ottimamente quarti proprio al pari dei veneti. Un pari a reti bianche fra Pisa e Frosinone non cambia i destini delle due squadre, mentre il Perugia continua il suo campionato ad alti e bassi facendosi battere in caso dal Venezia, con rete di Montalto. Nel lunch match altro risultato ad occhiali fra Pescara e Chievo mentre l'ex aquilotto Forte al 90' decide il match salvezza fra Juve Stabia e Cosenza.