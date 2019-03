Ciurria e Granoche si giocano la promozione in serie B

La Spezia - Tre ex Spezia in vetta al girone B del campionato di serie C. A sei giornate dal termine è il Pordenone di Patrick Ciurria a guidare la classifica con 63 punti e sei di vantaggio sulla Triestina di Pablo Granoche. Gli alabardati hanno recuperato quattro punti nelle ultime due giornate rimettendo in discussione il primo posto trascinati dal Diablo, arrivato a quota 13 reti e 6 assist in stagione. Terzi incomodo il Feralpisalò di Gianluca Andrissi e Nicolas Giani attualmente a 54 punti e con un distacco che a oggi sembra decisivo.