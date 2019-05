Ciurria: "Tornare al Picco sarà molto emozionante"

L'attaccante cresciuto nelle giovanili aquilotte ha conquistato una storica serie B con il Pordenone. "Scritto un pezzo di storia. Sono cresciuto parecchio fisicamente in questi anni".

La Spezia - “Siamo stati bravi tutto l’anno, ottenendo la promozione in Serie B prima della fine del campionato. Sono felice di aver potuto contribuire alla causa al meglio delle mie possibilità, avendo avuto la fortuna di giocare praticamente tutte le partite. Il Pordenone non era mai riuscito a raggiungere la serie cadetta, abbiamo scritto un piccolo pezzo di storia”. Questo è il commento felice di Patrick Ciurria, fresco vincitore del suo girone di Serie C con il Pordenone. Un campionato vinto a discapito di tante altre squadre che sulla carta potevano farla da padrone, come Ternana e Monza.



L’ex Spezia ha ora la possibilità di ritornare in Serie B e, nonostante la stagione sia appena conclusa, non vede l’ora che ricominci quella successiva. “Dopo gli anni di Spezia sono andato a fare un po’ di gavetta in C: 6 mesi al SudTirol prima e al Siena dopo, oltre a questi due anni di Pordenone. Sono felice di poter tornare in B dopo aver fatto quell’esperienza che mi mancava nei miei anni in Liguria. Anche fisicamente penso di essere cresciuto parecchio. Che campionato affronteremo? La dirigenza è molto ambiziosa, credo che riusciremo a toglierci delle soddisfazioni anche in Serie B”.



Patrick ha inoltre ammesso come, e come non credergli, sarà emozionante poter ritrovare la sua ex squadra. “Spezia è sempre nel mio cuore. Diciamo che la mia carriera è iniziata lì. Del mio ultimo Spezia, quello dell’anno di Bjelica e Di Carlo, sono rimasti solamente De Col e Terzi, ma in quella città ho lasciato tanti amici. Ogni anno mi capita di ritornare nel Golfo almeno una settimana. Spero che l’anno prossimo possa essere un grande campionato sia per noi che per loro. Sicuramente ritornare al Picco sarà emozionante, segnerò la data nel calendario!”.