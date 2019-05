La Spezia - Ultimo allenamento casalingo per il Cittadella di Roberto Venturato. I veneti, prossimi avversari dello Spezia nel primo turno dei playoff, arrivano al Picco con la rosa al completo eccezion fatta per il centrocampista Settembrini operato a un ginocchio di recente. Domani i granata saranno in zona per il ritiro in vista del giorno partita.