Cittadella irresistibile, 2-0 al Verona e ora la serie A è vicinissima

La Spezia - Una vittoria per essere artefici del proprio destino sognando la Serie A. Il Cittadella batte l’Hellas Verona per 2-0 nella gara di andata della finale playoff del campionato di Serie BKT. Agli uomini di Venturato basta una doppietta a firma di Diaw per ribaltare i favori del pronostico in vista del ritorno del Bentegodi dove l’Hellas, per entrare in A, dovra’ per forza vincere con almeno due reti di scarto senza l’ausilio del vantaggio della classifica di regular season. Ancora una volta e’ fatale il Tombolato per gli scaligeri che a Cittadella non vincono addirittura dal 29 ottobre 2011. Primi dieci minuti di fuoco per la squadra padrona di casa che travolge letteralmente l’Hellas. Al 4' Rizzo ci prova di testa su corner recando un primo spavento a Silvestri. Ma solamente due minuti piu’ tardi una dormita della difesa, nuovamente sugli sviluppi di un calcio d’angolo, regala la rete al Cittadella. Corner corto con palla accomodata per Rizzo che col mancino crossa in mezzo per il colpo di testa in solitaria di Diaw che fa 1-0. La risposta del Verona non tarda ad arrivare perché all’11’ Laribi calcia dai 25 metri e colpisce in pieno il secondo palo. Un’occasione che cambia leggermente il copione della gara con gli ospiti che, minuto dopo minuto, prendono sempre piu’ coraggio. Ma sotto porta manca la precisione e spesso Di Carmine e compagni concludono l’azione in fuorigioco. Nel secondo tempo Paleari nega per ben due volte la rete all’Hellas, prima sul colpo di testa di Colombatto e successivamente sul tentativo di Lee. Poi all’80’ il Cittadella trova la rete del raddoppio con un altro gol di Diaw, questa volta bravo a farsi trovare pronto da fuori area sulla respinta di Silvestri nell’uno contro uno con Moncini. Brivido nel finale di gara con la traversa colpita da Pazzini, ma al triplice fischio e’ il Tombolato a esultare: la Serie A e’ piu’ vicina e la promozione si decidera’ domenica a Verona. Cittadella avanti e all’inseguimento di un traguardo storico, l’Hellas e’ costretto a rincorrere.