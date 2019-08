Cittadella e Spezia, mai state in serie A

La Spezia - Il campionato di Lega B prende il via per la seconda volta nella storia in data 24 agosto, al netto di anticipi e posticipi, come successo già nel 2012/13. Anche allora alla prima giornata fu in programma Cittadella-Spezia, seppur a campi invertiti, e fu 0-0 al “Picco”. Cittadella e Spezia, come Cosenza, Juve Stabia, Pordenone, Trapani e Virtus Entella, sono formazioni che non vantano, nelle rispettive storie, alcuna promozione in Serie A. L’anno scorso il Cittadella c’è andato davvero ad un passo, perdendo la finalissima playoff dall’Hellas Verona, dopo aver vinto 2-0 in casa la gara di andata e perduto 0-3 al ritorno, al “Bentegodi”.