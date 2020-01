Cittadella al Picco senza De Marchi e Panico

La Spezia - Mister Venturato convoca 22 giocatori, sulla via del recupero De Marchi e Panico ma non ancora a disposizione.



Ai box anche Camigliano (sciatalgia) e Branca (distorsione alla caviglia) che restano a lavorare a Cittadella. Non convocato Vrioni.



Nessuno squalificato, in diffida Ghiringhelli, Branca e Diaw.



Questi i 22 che partono per La Spezia:



PORTIERI

22 MANIERO Luca

1 PALEARI Alberto



DIFENSORI

5 ADORNI Davide

3 BENEDETTI Amedeo

15 FRARE Domenico

2 MORA Christian

24 GHIRINGHELLI Luca

18 PERTICONE Romano

13 RIZZO Alberto

25 VENTOLA Christian



CENTROCAMPISTI

7 BUSSAGLIA Andrea

10 D’URSO Christian

20 GARGIULO Mario

4 IORI Manuel

26 PAVAN Nicola

8 PROIA Federico

17 ROSAFIO Marco

16 VITA Alessio



ATTACCANTI

29 CELAR Zan

9 DIAW Davide

14 LUPPI Davide

30 STANCO Francesco