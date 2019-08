Circa 600 biglietti venduti per Spezia-Samp, molti saranno ospiti

La Spezia - Mercoledì l'esordio casalingo dello Spezia di Vincenzo Italiano davanti al proprio pubblico. L'amichevole contro la Sampdoria del 7 agosto (ore 20.30) allo stadio "Alberto Picco" inaugura la stagione dei supporter aquilotti, quantomeno di quelli che non sono fuori città per le vacanze. A qualche ora dall'apertura della prevenduta venduti circa seicento tagliandi, molti peraltro in Curva Piscina (circa 160) dove siederanno gli ospiti in arrivo da Genova e dal resto della Liguria. I tagliandi sono disponibili sul circuito Etes e sul territorio nazionale nei punti di prevendita del circuito oltre che in modalità online (solo tariffa intera) e presso i botteghini dello stadio 'Picco' il giorno della partita a partire dalle 18.





PREZZI*



CURVA FERROVIA: € 10 intero, € 5 U14/DONNA

GRADINATA: € 15 intero, € 8 U14/DONNA

TRIBUNA: € 25, € 13 U14/DONNA

*comprensivi di diritti di prevendita



SETTORE OSPITI (2000 posti): € 10 intero, € 5 U14/DONNA