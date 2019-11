Cinquecento biglietti in due ore, verso il sold out

La Spezia - A mezzogiorno si erano già volatilizzati più di due terzi della dotazione riservata ai tifosi ospiti. Pisa-Spezia è già iniziata nella corsa al biglietto, scattata ufficialmente dalle 10 di questa mattina e destinata a segnare il tutto esaurito in curva sud già da questa sera. Chi vuole vedersela dal vivo la partita di sabato prossimo deve affrettarsi o sperare che nelle prossime ore si riesca ad ottenere una nuova infornata di tagliandi. Lo Spezia Calcio, che segue ora per ora l'evolversi della situazione, ci proverà a richiedere una deroga in modo da accontentare il maggior numero possibile di supporter. Intanto la Curva Ferrovia sta invitando tutti gli interessati alla trasferta a mobilitarsi per esaurire quanto prima la dotazione disponibile.



Non sarà facile. Già durante il Gos di lunedì scorso a Pisa il responsabile organizzazione Mauro Ferrara e lo slo Luca Maggiani avevano fatto presente che la richiesta sarebbe stata sicuramente superiore alle mille unità. Ne era uscito un compromesso: 700 posti che sono comunque più di quanti concessi alle altre fino ad oggi. Il precedente più recente di una partita "di campanile" è quella contro l'Empoli di fine settembre scorso quando non si andò oltre i 500 posti per i trasfertisti. Gli empolesi si organizzarono a quel punto comprando anche tagliandi della vicina gradinata.



Altra beffa per molti tifosi è la limitazione della vendita dei biglietti ai soli residenti nella provincia della Spezia, decisione che taglia fuori i tanti che vivono in Lunigiana e nel resto dell'Italia del Nord. Non una decisione così rara per la verità, ma in ogni caso dolorosa per chi vive ora l'incertezza. "Io, che vivo a Milano da 25 anni ma vengo spesso a seguire lo Spezia al Picco, avevo già prenotato un posto in pullman ma ieri ho avuto la bella notizia di quanto è stato deciso: niente trasferta nel settore ospiti per i non residenti - scrive uno di loro, Vittorio Tambini, a CDS - Non ne comprendo le motivazioni nemmeno a livello di sicurezza dal momento che i biglietti sono nominativi e all’ingresso viene verificata la corrispondenza con la carta di identità. Inoltre se proprio vogliamo dirla tutta io, come tanti altri tifosi non residenti, potrei prendere un biglietto nel settore dei pisani e dal punto di vista della sicurezza sarebbe ben peggiore".