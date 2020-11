Cinque risultati utili nelle ultime sei... senza mai giocare in casa

La Spezia - E' davvero un buon momento per lo Spezia di Vincenzo Italiano. Una partenza molto diversa da quella della scorsa stagione, quando le prime settimane palesarono grandi difficoltà, superate poi di slancio e diventate il carburante per la grande cavalcata verso la serie A. Nell'ultimo mese gli aquilotti hanno portato a casa cinque risultati utili in sei partite tra campionato e Coppa Italia. Pareggi contro Fiorentina, Parma ed Atalanta; vittorie contro Benevento e Bologna. Unica sconfitta quella contro la Juventus di Cristiano Ronaldo. Il tutto senza ancora poter scendere in campo sul terreno di casa del Picco.