Cinque gol in amichevole mentre la serie A inizia per davvero

La Spezia - Zoet in porta, Sala terzino destro e Ramos a sinistra, Terzi ed Erlic la coppia centrale. Ricci in regia con Maggiore di qua e Mora di là. Agudelo ala destra e Gyasi sulla fascia opposta; Galabinov punta centrale. E' questo il primo undici che Vincenzo Italiano presenta agli occhi di curiosi e tifosi, nell'amichevole del Picco contro la Pistoiese. Tre nuovi quindi, con un aspetto da sottolineare: il colombiano Agudelo è considerato un'ala dal tecnico. Già dai primi allenamenti è questa la collocazione pensata per il talento del Genova, mancino di piede ma schierato sul fianco destro. Si vuole così sfruttare la sua velocità e capacità nell'uno contro uno. Primo tempo che si chiude sul 2-0 con reti di Erlic da azione di calcio d'angolo e Gyasi con dribbling e tiro dalla fascia. Nel secondo tempo dentro Mattiello a sinistra, Dell'Orco fa il centrale, Bartolomei per Maggiore, Bastoni per Mora, Piccoli per Galabinov e Krapikas per Zoet. Poi toccherà anche a Vignali per Agudelo e Ferrer per Sala. Segnano Piccoli, Bartolomei e di nuovo Piccoli.





SPEZIA-PISTOIESE 5-0

17'pt Erlic, 30'pt Gyasi, 11'st e 25'st Piccoli, 18'st Bartolomei



SPEZIA 1

Zoet; Sala, Erlic, Terzi, Ramos; Maggiore, Ricci, Mora; Agudelo, Galabinov, Gyasi

SPEZIA 2

Krapikas; Ferrer, Erlic, Dell'Orco, Mattiello; Bartolomei, Ricci, Bastoni; Vignali, Piccoli, Gyasi.