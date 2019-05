Ciclisti amatoriali spezzini sulle strade della Corsa Rosa con "Giro E"

La Spezia - Buona rappresentanza spezzina ieri in Emilia in occasione della tappa del “Giro E”, che porta sullo stesso percorso del Giro d'Italia ciclisti amatoriali in sella a biciclette elettriche. Con la maglia del Team De Rosa hanno infatti coperto la tappa di 115 Lugo di Romagna-Modena l'ex assessore sarzanese Massimo Baudone, Diego Cecchi di Ceparana, Federico Vesigna di Santo Stefano e Fabio Tarantola della Spezia. “Il Giro E fa 18 tappe delle 21 della Corsa Rosa – spiega Baudone - e serve alle case produttrici per la promozione delle biciclette da corsa a pedalata assistita. Siamo stati ospiti del Team De Rosa, che ringraziamo per la possibilità che ci ha dato, ed abbiamo corso con una bicicletta che uscirà in commercio a giugno, subito dopo il giro. E' stata per tutti un'esperienza meravigliosa che ci ha dato modo di testare una bicicletta straordinaria, e di festeggiare il nostro capitano Cecchi che si è aggiudicato la tappa”. La squadra era completata da Dario Di Giorgio e Andrea Cappelli.