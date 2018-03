Ciclismo, al via oggi la Tirreno-Adriatico

La corsa dei “Due mari” terminerà il 13 marzo a San Benedetto del Tronto. La quinta tappa arriverà a Filottrano in ricordo di Michele Scarponi

La Spezia - Partirà oggi da Lido di Camaiore (ore 14) la 53esima edizione della Tirreno-Adriatico, con una crono-squadre e terminerà martedì tredici marzo a San Benedetto del Tronto con una crono individuale. Nel mezzo due tappe adatte ai velocisti (seconda e sesta), due per finisseur (terza e quinta) e una per scalatori (quarta).

La corsa dei “Due mari”, quest'anno renderà omaggio a ciclista Michele Scarponi, morto investito da un furgone il 22 aprile scorso. L'organizzazione infatti per la tappa numero cinque ha previsto un arrivo a Filottrano, proprio dove avvenne l'impatto fatale per l'Aquila di Filottrano che in carriera vinse anche una Tirreno-Adriatico nel 2009.

Molti i big al via, si va da Vincenzo Nibali, del quale Scarponi è stato prezioso gregario nelle vittorie del Tour de France '14 e Giro d'Italia '16 per passare a Chris Froome (vincitore di Tour e Vuelta), Tom Dumoulin (vincitore del Giro), Rigoberto Uran, Fabio Aru, Richie Porte, Mikel Landa, Miguel Angel Lopez, Adam Yates, Domenico Pozzovivo, Mark Cavendish e Peter Sagan.

Il tricampione del Mondo con sette vittorie di tappa, in questa edizione vuole “acciuffare” il terzo gradino del podio dei più vittoriosi nei singoli arrivi.

Se Roger de Vlaeminck con 15 vittorie e Oscar Freire con 11, sembrano irraggiungibili, almeno per quest'anno, il terzo posto occupato dal trio Alessandro Petacchi, Moreno Argentin e Giuseppe Saronni a 8, rappresenta un obiettivo concreto per lo slovacco.Tra i corridori presenti ai nastri di partenza anche Filippo Ganna, neo campione del mondo su pista dell’inseguimento ed il vincitore delle Strade Bianche, Tiesj Benoot.