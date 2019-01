Ciciretti e Di Gaudio, il mercato di serie B si anima di colpo

La Spezia - Il ritorno di due grandi attaccanti esterni in serie B. Ieri è stato il giorno di Antonio Di Gaudio e Amato Ciciretti, che lasciano il Parma per andare sei mesi in prestito in cadetteria. Il primo è un nuovo giocatore del Verona, operazione già ufficializzata con tanto di foto con la nuova maglia. Il secondo invece a sorpresa dovrebbe accasarsi all'Ascoli di Vivarini dopo essere rimasto ai margini in Emilia, arrivato a sua volta in prestito dal Napoli. Ciciretti è stato fondamentale per la promozione del Benevento e dello stesso Parma la scorsa stagione. Sono due dei colpi più importanti di tutto il mercato di gennaio.