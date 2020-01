La Spezia - Chiusasi al Circolo Tennis Spezia l’annualmente consueta tappa locale del circuito giovanile nazionale “Slam by

Head” della federtennis italiana. Di seguito le finali dell’occasione a San Venerio in ognuna delle categorie coinvolte:



Under 16 femminile: Cecilia Manitto del Break Point batte Maria Giulia Givri del Tennis Park Genova 6-4 e 6-3.



Under 14 femminile: Anastasia Bertacchi del Circolo Tennis Lucca b. Arianna Mattaroni del Luni Global 6-2/5-7/10-5.



Under 12 femminile: Daniela Grammaticopolo del Tennis Club Finale b. Francesca Borreani del Break Point 6-4 e 6-

3.



Under 10 femminile: Viola Severi del Tc Finale b. Chiara Rossi del Ct Spezia 6-3 e 6-4.



Under 16 maschile: Gianluca Masotti del Ct Spezia b. Davie Spinetta del Tennis Club Genova 6-2 e 6-3.



Under 14 maschile: Samuele Lippi del Lunimare b. Filippo Sereni del Tennis Club Firenze 6-2 e 6-4.



Under 12 maschile: Marco Meacci del Pontedera b. Tommaso Bagatti del Fidenza 6-4 e 6-2.



Under 10 maschile: Tommaso Cozzani del Luni River b. Valentino Lanteri del Tennis Club Taggese 3-6/6-2/10-8.