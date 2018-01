Chisoli sul mercato: “Non attendiamo in eterno, abbiamo varie opzioni”

Il punto del presidente a metà della finestra invernale: "Abbiamo in ogni caso varie alternative e vari piani".

La Spezia - “A Palladino ci siamo proposti subito, lui si è detto disponibile e si è messo a disposizione con grande entusiasmo. Cerchiamo giocatori motivati che entrino in un gruppo solido. Siamo convinti ci potrà dare una mano nel prosieguo della stagione”. A fare il punto sul mercato ci pensa il presidente Stefano Chisoli. “Non abbiamo preso un giocatore di questo profilo per tenerlo sei mesi, sia chiaro”, dice a proposito del rinnovo automatico in caso di serie A.

Ora si punta Luca Mora della Spal come obiettivo primario, cercando di vincere qualche resistenza. “Abbiamo sempre pensato prima alle caratteristiche tecniche e alle motivazioni per scegliere chic cercare. Vale per quelli che abbiamo cercato e per quelli che sono rimasti. Per quanto riguarda l’evolversi del mercato siamo in attesa di valutazioni. Il nostro diesse è molto preparato e concentrato da questo punto di vista. Abbiamo in ogni caso varie alternative e vari piani. Noi non attendiamo troppo tempo certe valutazioni: chi è contento di venire siamo felici di averlo, speriamo che alcune posizioni possano risolversi in tempi brevi. Tutti si rinforzano e così dobbiamo fare anche noi”.