Chisoli: "Tre punti per la salvezza. Gara perfetta, gol spezzini"

La Spezia - La vittoria degli spezzini trova giusta, sacrosanta sottolineatura. Nei prossimi sei mesi Stefano Chisoli sarà il trait union tra la vecchia e la nuova società, ma non si può dire che non sia stato un esordio da ricordare per la nuova proprietà americana. Nishant Tella ha visto la partita vicino a lui per un primo assaggio di campo dopo il closing di metà settimana e gli incontri istituzionali. E' uno Spezia glocal, si potrebbe dire: globale perchè con una proprietà a stelle e strisce, locale perchè i sigilli sono Made in Sprugola: "Per noi è una grandissima soddisfazione, la squadra ha fatto una partita perfetta e sono arrivati i gol di due spezzini, prodotto del settore giovanile. Tre punti importanti per la salvezza. Avevamo fatto molto bene fuori, stasera abbiamo finalmente fatto punti in casa. Platek? No, non ci siamo sentiti anche perchè eravamo a festeggiare. Sappiamo che sarebbe importante conservare la serie A, la proprietà si insedierà piano piano per portare avanti progetti importanti. Un saluto a Volpi? Se siamo arrivati ad una partita come questa è certamente merito suo ma siamo contenti anche per chi è arrivato. Sì, è un american dream".