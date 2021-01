Chisoli: "Napoli da scudetto ma al 'Maradona' vogliamo ben figurare"

La Spezia - “A Napoli ci auguriamo di onorare l'impegno, al 'Maradona' faremo di tutto per fare bella figura”. Così il presidente dello Spezia Stefano Chisoli intervenuto in mattinata ai microfoni di Radio Kiss Kiss dove ha parlato della sfida di mercoledì ma anche del momento delicato degli aquilotti. “Sapevamo che avremmo avuto dei momenti di difficoltà – ha sottolineato – però dal punto di vista del gioco siamo soddisfatti. In Serie A ogni partita è una battaglia ma sono contento di come stiamo affrontando questo torneo che quest'anno sta cambiando anche al vertice rispetto alla solita egemonia della Juventus. L'Inter è molto solida ma anche Napoli e Roma mi hanno impressionato”.

Quindi sulla situazione Covid: “Ogni volta che facciamo i tamponi ho sempre l'ansia di trovare dei positivi nel gruppo. Ne abbiamo anche in questo momento ma fortunatamente stanno bene e speriamo di recuperarli nel minor tempo possibile”.

Infine sul mercato: “Stiamo facendo delle valutazioni tecniche, Galabinov sta recuperando ma faremo qualcosa per aumentare il tasso di esperienza. Nzola? Sappiamo che ci sono osservatori che lo seguono – ha concluso – per noi lui è importantissimo, sta facendo davvero bene. A settembre si parlava di Llorente ma abbiamo provato a riportare qui Mbala che era già stato fondamentale per la nostra promozione”.