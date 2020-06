Chievo favorito, ma occhio allo Spezia: ha segnato almeno un gol in otto delle ultime dieci esterne

La Spezia - Cinque punti di distanza fra Chievo e Spezia ma anche il ricordo di un avversario veramente tosto nella gara d'andata al "Picco" finita in pareggio in uno dei miglior momenti della squadra di Italiano dopo la grande rimonta. Formazioni che vivono l'alta classifica con una certa sicurezza dei propri mezzi anche se in casa gialloblu si è dovuto ricorrere alla sostituzione del tecnico con l'avvicendamento Marcolini-Aglietti proprio ad inizio marzo, qualche settimana prima che il calcio si fermasse. Secondo i bookmakers il fattore "Bentegodi" avrà il suo peso: la vittoria dei clivensi vale 2,45 volte la posta giocata, il pari è a 3,05 e il successo dello Spezia a 3,40. Malgrado la sfiducia nella possibilità che Italiano sbanchi uno stadio che conosce molto bene, le agenzie sono tutte d'accordo sulla capacità dello Spezia di fare gol insterna: d'altro canto a raccontarlo sono i numeri, visto che Terzi e compagni hanno sì vinto solo due volte nelle ultime 10 trasferte dove sono reduci da due sconfitte e un pareggio nelle ultime tre ma hanno segnato almeno una rete in 8 delle ultime dieci trasferte. Un Chievo che in casa ha la sua forza legittimata da sei vittorie e quattro sconfitte nelle ultime 10 in casa con il pareggio che manca da 11 partite. Ma nelle 15 gare in casa giocate in questa stagione, 11 volte ha subito almeno una rete: insomma, una gara tutta da vedere e non a caso le distanze delle quote 1X2 sono piuttosto esigue.