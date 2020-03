Chievo è zona arancione, Mirko Bruccini rifiuta la convocazione

La Spezia - Un volo con arrivo a Bergamo, la zona che negli ultimi giorni ha visto un'esplosione di casi di coronavirus. Poi il ritiro in Veneto, la partita contro il Chievo e un nuovo aereo da Treviso, altra provincia che rientra tra le "zone arancioni" individuate dal governo. Questo il piano del Cosenza che questa sera scende in campo per il posticipo della serie B. Due giocatori, a quanto riferisce la Gazzetta del Sud, hanno rifiutato di partecipare alla trasferta per prudenza: non volevano transitare nelle zone a rischio. Uno dei due è lo spezzino Mirko Bruccini, l'altro il difensore D'Orazio. Un segnale dello spirito che serpeggia all'interno di molti spogliatoi, tra calciatori e dirigenti. Domani un Consiglio federale straordinario della FIGC deciderà se stoppare o meno i campionati. In questo senso spinge soprattutto l'Assocalciatori.