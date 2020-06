Chievo-Spezia, un anno la rimediò Rossi poi toccò a Faccini

La Spezia - Lo 0-0 dell'andata è il primo incrocio tra Spezia e Chievo in questo decennio. Sono passati tanti anni infatti dall'ultima volta che le due squadre si affrontarono in quella B maledetta per gli aquilotti datata 2007-08: fu un gol di Ciaramitaro al 76' a decidere il match del Picco in favore di un Chievo, condotto da Beppe Iachini, che avrebbe poi stravinto la gara di ritorno con un eloquente 5-0 che fu preludio alla promozione e al ritorno immediato nella massima serie calcistica nazionale. Complessivamente non è mai andata nel migliore dei modi per le maglie bianche in casa del Chievo: dal dicembre 1989 ad oggi, sei precedenti contro i clivensi e la miseria di due pareggi. Negli annali, si parla di serie C1, ci sono l'1-1 del primo incrocio assoluto con vantaggio di rigore del Chievo, allenato da Bui, con sigla di Fiorio al 40' e pari aquilotto, con Carpanesi in panchina, ad opera di Rossi: era il 17 dicembre del 1989, l'anno della grande illusione. L'altro pari nella storia dei precedenti in casa clivense è invece il 2-2 del 1° marzo 1992 con Spezia in vantaggio dopo 9' per l'autorete di Seeber, pari immediato di Gentilini al 12', e Chievo avanti al 25' con Gori (che in quegli anni ha segnato a grappoli contro i bianchi) e pari definitivo all'87' con Faccini (peraltro autore del gol vittoria dell'andata). Per il resto solo sconfitte.