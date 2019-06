Chievo, Palermo, Trapani: la B vuole certezze

La Spezia - Il prossimo campionato di serie B prenderà il via con le prime partite venerdì 23 e sabato 24 agosto, mentre la fine della stagione regolare è prevista per il 14 maggio 2020. A due mesi esatti dunque dall'inizio della nuova avventura, la serie cadetta è alla ricerca di certezze, con una speranza su tutte: che non finisca come lo scorso anno quando si è deciso per una B a 19 squadre che grida ancora vendetta. Oggi è un giorno importante, forse non decisivo ma piuttosto rappresentativo di cosa dovremo vivere nei mesi più caldi dell'anno: fino a mezzanotte c’è tempo per presentare tutti i documenti per iscriversi alla prossima B. Nessun problema per lo Spezia che ha portato avanti l'iter con i giusti tempi, così come la maggior parte dei club: si attende solo il via libera da parte della Lega che confermerà la regolarità delle carte presentate.



Ma c'è anche chi rischia di non partire ai nastri della stagione 2019-20: Chievo, Palermo e Trapani ma hanno preparato tutto anche se c'è ottimismo sulla possibilità di mettere tutto apposto. I clivensi hanno appena ceduto in Sere A Jaroszyinski al Genoa, Bani al Bologna e Depaoli alla Sampdoria, soldi freschi che aiutano a sistemare il bilancio. Al 30 giugno 2018, ultimo bilancio certificato, la società veronese presentava un indebitamento netto superiore ai 50 milioni. Campedelli ha ringraziato pubblicamente con tre diversi messaggi Joey Saputo (Bologna), Massimo Ferrero (Sampdoria) ed Enrico Preziosi (Genoa). Ai rosanero di Arkus Network mancano invece un paio di milioni di euro, da saldare entro domani e facente parte del debito sportivo mentre i “cugini” siciliani hanno appena cambiato proprietà (Gruppo Heller) e stanno sistemando gli ultimi dettagli. Passaggi non semplici a quanto pare: nella trattiva ci sono state diffide, precisazioni sul debito, nuovi dubbi. Non resta che attendere la giornata di domani e poi si capirà tutto. Se saltasse un club la ripescata sarebbe il Venezia, in caso di due mancate iscrizioni toccherebbe al Foggia, che ha aperto una sottoscrizione popolare ed è a 200mila euro dall’iscrizione alla C contro ogni previsione. Poi ci sarebbe il Padova, infine il Carpi.



Domani, 25 giugno, si saprà se qualcuno non ha fatto in tempo a consegnare la documentazione richiesta, ma solo il 3 o 4 luglio la Covisoc si riunirà per analizzare le domande pervenute e nel caso contestarle. Il 5 luglio, invece, è l’ultimo giorno disponibile per fornire i documenti per riammissione o ripescaggio. Ipotetici ricorsi alla Covisoc vanno fatti entro l’8, mentre l’11 le commissioni discuteranno su di essi e il 12 la Figc deciderà sulle società bocciate o quelle da riammettere o ripescare.