Chiesta la retrocessione all'ultimo posto della serie B per il Palermo

La Spezia - La Procura federale ha chiesto il massimo della pena per il Palermo: ultimo posto, retrocessione in serie C e radiazione per l'ex presidente Maurizio Zamparini. Il terremoto è dunque arrivato, capace di riscrivere la classifica della serie B dal terzo posto in giù. Se il Tribunale federale dovesse la prossima settimana accogliere le tesi del procuratore Giuseppe Pecoraro, tutte scalerebbero di una posizione riscrivendo la storia della lotta salvezza e della corsa ai play-off. Questo in attesa del logico appello, che dovrebbe essere risolto comunque entro il prossimo venerdì, con l'ormai certo spostamento degli spareggi in avanti di una settimana.

Il deferimento è relativo ai bilanci degli anni dal 2014 al 2017, che secondo l'accusa sarebbero stati artefatti. La notizia arriva a poche ore dall'ultimo turno di campionato, che quindi è destinato a emettere sentenze solamente parziali domani pomeriggio. I tifosi del Palermo domani si preparano a gremire lo stadio "Barbera" per vedere i padroni di casa battere il Cittadella e sperando che lo Spezia fermi il Lecce. Un miracolo sportivo che nascerebbe già monco.