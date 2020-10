Chiellini torna in gruppo, Ronaldo spera in un tampone negativo

La Spezia - C'era anche Giorgio Chiellini questa mattina con il gruppo dei "riposati" che ha ricominciato gli allenamenti in casa Juventus. I campioni d'Italia sono subito tornati a lavorare dopo la partita casalinga persa contro il Barcellona. Partita in cui si è rivisto Leonardo Bonucci dal primo minuto, sebbene il calciatore non sia al meglio della condizione. Oggi scarico per chi ha giocato in infrasettimanale, possesso palla e partitella per tutti gli altri agli ordini di Andrea Pirlo. Domani presentazione ufficiale di Federico Chiesa. Per quel che riguarda Cristiano Ronaldo, travolto dalle polemiche dopo un post Instagram in cui sminuiva il ruolo dei tamponi, si aspetta che sia negativo per poterlo inserire nella lista dei convocati contro lo Spezia.