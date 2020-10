La Spezia - "Gli esami cui è stato sottoposto Giorgio Chiellini oggi non hanno evidenziato lesioni muscolari alla coscia destra, pertanto le sue condizioni verranno monitorate di giorno in giorno". Così la Juventus in merito all'infortunio del difensore bianconero, uscito anzitempo nella partita di Champions League contro la Dinamo Kiev. Il livornese rimane in dubbio per la partita contro lo Spezia del 1° novembre.