Chichizola si svincola dal Getafe

La Spezia - Leandro Chichizola lascia il Getafe. Il portiere argentino saluta gli spagnoli dopo due stagioni in cui è riuscito a mettere assieme una sola presenza in Liga, 8 in coppa e 5 in Europa League. A trent'anni, l'ex aquilotto è pronto per una nuova avventura. In estate il suo procuratore aveva peraltro proposto un ritorno allo Spezia, ma il club aveva preferito l'olandese Jeroen Zoet. Per beffa del destino, l'ex PSV si era infortunato dopo solo due partite di campionato spingendo Mauro Meluso ad andare a cercare un nuovo portiere in Ivan Provedel. Oggi in quel settore c'è anche troppa abbondanza: Zoet, Provedel, Rafael e Krapikas.